Nick Kyrgios oferece-se para ajudar

Tantas vezes notícia pelas razões erradas, Nick Kyrgios, australiano que é um dos jogadores mais talentosos e polémicos do ténis mundial, juntou-se a uma corrente de apoio na Austrália, em que vários cidadãos se têm oferecido para ajudar quem precisa nestes tempos de maior dificuldade.

"Se alguém está sem trabalhar, sem rendimentos e sem comida ou se está a passar por tempos difíceis… Por favor, não vão dormir de estômago vazio. Não tenham vergonha de me enviar uma mensagem privada. Eu estarei muito feliz por partilhar o que tenho. Nem que seja uma caixa de macarrão, um cesto de pão ou leite. Vou deixar isto à porta de vossa casa, sem problema", assegurou, numa publicação no Instagram.

Kyrgios, que tal como todos os seus companheiros está parado até pelo menos ao dia 13 de julho, já tinha sido um dos tenistas mais ativos para ajudar as vítimas dos graves incêndios na Austrália no início deste ano.

O tenista de Camberra fez uma doação de dezenas de milhares de euros baseada no número de ases que executou (e ele faz muitos) e foi o principal responsável pela organização de um grande evento antes do Open da Austrália que reuniu os melhores tenistas do Mundo.