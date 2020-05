Nova mutação do coronavírus identificada na Europa e EUA é mais "contagiosa e preocupante"

Califórnia acredita que a nova estirpe apareceu na Europa em fevereiro antes de migrar para a costa leste dos EUA, de acordo com o relatório de 33 páginas. Esta mutação "rapidamente" se tornou a forma dominante do vírus desde meados de março, garante o relatório.Os autores do estudo argumentam que há uma "necessidade urgente de um alerta precoce", à medida que as nações começam a desenvolver vacinas e outros medicamentos para combater o vírus. Segundo o mesmo estudo o coronavírus já sofreu