Portugal fecha o ano de 2020 com 413.678 casos de covid-19. Esta quinta-feira, 31 de dezembro, foram confirmados mais 7.627 infeções.





Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o número de óbitos relacionados com a doença chegou aos 6.906, com mais 76 vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas.Há no País 334.276 recuperados da covid-19, mais 3.260 que no dia anterior.