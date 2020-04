O dia em que Sepúlveda falou de Figo, Ronaldo e Maradona a Record: recorde a entrevista

Luís Sepúlveda morreu esta quinta-feira em Gijón, Espanha, aos 70 anos, vítima de covid-19. O escritor e a mulher estiveram na Póvoa de Varzim (distrito do Porto), no festival Correntes d'Escritas, entre 18 e 23 de fevereiro. Luís Sepúlveda teve os primeiros sintomas no dia 25, tendo procurado ajuda médica dois dias depois. Aqui recordamos a entrevista que deu a Record em 2008, feita por Paulo Jorge Pereira, quando veio a Lisboa apresentar um dos seus livros



RECORD – Num dos seus livros elogia futebolistas como Maradona e Caszely, seu compatriota. Mantém essa admiração?





– Por Caszely, sim: desde o início teve a coragem de criticar a ditadura, nunca cumprimentou um torcionário e hoje, com 58 anos, tem a sua Academia para formar meninos pobres. Maradona tornou-se contraditório, a cocaína afetou-lhe a personalidade.LS –Gosto de ver a Selecção. Simão é muito generoso, notável a armar jogo, mas Cristiano Ronaldo, sendo genial, ganhou tiques de menino rico como Beckham e outros. E adoro Figo: é o melhor jogador europeu dos últimos 50 anos!LS – Pensando nas principais equipas, sim. Nos secundários, continua a ser paixão e não negócio.Mas também há jornais que até têm mais publicidade sobre putas do que acerca de futebol e diz quem sabe muito sobre sexo que este é bom [risos]!LS – É [risos]!Escrevo com caneta – e depois passo no computador –, pois é lá que estão a fruta, os legumes, a comida, a vida!LS – Sem dúvida!E esse exercício está na natureza da literatura. Cada personagem revela valores inesquecíveis como a nobreza ou a generosidade.LS –Defendo. Sinto-me depositário da memória de muita gente e, num livro, juntam-se personagens da vida real nas de ficção.Mas quem está no nosso coração vive para sempre!N – Regresso de 2 em 2 anos e, apesar do exílio devido à ditadura de Pinochet, o país viajou comigo, o meu universo emocional está intacto. Só que sinto-me cidadão do Chile anterior ao golpe de 11 de Setembro de 1973, pois o que vejo agora é um país triste, estranho, com um apartheid entre ricos e pobres, idiotas que têm a pretensão de integrar o 1.º Mundo com saúde e educação públicas inexistentes, água, electricidade e comunicações entregues a multinacionais, Internet disponível para escassa minoria.LS – Também há coisas positivas: cerca de 200 oficiais da ditadura estão presos, mas Pinochet morreu sem ser julgado e a ministra da Defesa ainda o homenageou! É preciso um referendo que mude a Constituição do ditador e a reformulação radical do modelo económico... R – Como avalia a crise económica mundial? LS – Fica a dever-se à irresponsabilidade dos dirigentes políticos que se negam a entender que o mercado não tem moral nem ética. Enquanto isto ficar inalterado, nada mudará e continua a lei da selva!LS – Falta um projecto alternativo de esquerda. Não falo de revolução, mas de traduzir a inquietude de muitos num plano simples que salvaguarde o bem-estar de todos.LS –Se ganhar Obama, significa que os EUA são um pouco menos racistas; se for McCain, pouco tempo depois pode ser líder uma mulher cujo único mérito é nunca ter feito um aborto! De uma forma ou de outra, nada muda... se não houver ética na economia.LS– Claro, o Sporting Gijón, da minha cidade! Quanto ao meu país, continuo a acompanhar a carreira "de la U", ou seja, aUniversidad Chile.LS– Sim: gosto muito do meu compatriota David Pizarro, que joga na Roma, e também de David Villa, goleador do Valencia que saiu das camadas jovens em Gijón. Além disso, o brasileiro Kaká é fascinante, pois tem um tipo de futebol envolvente que me encanta!