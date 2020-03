O novo coronavírus morre no vinho? Enólogos espanhóis respondem

Em comunicado do seu presidente Santiago Jordi Martín, divulgado esta segunda-feira, 23 de março, a Federação Espanhola de Enologia declarou – na sequência das múltiplas questões que lhe foram endereçadas acerca da eventual contaminação do vinho e seus recipientes pelo Covid-19 – que reuniu com uma série de especialistas da comunidade médica e de associações internacionais de enólogos, concluindo que "a sobrevivência do coronavírus no vinho parece impossível porque a combinação concomitante da presença de álcool, um ambiente hipotónico [o que em Química significa que se trata de um líquido em que a concentração do soluto é menor que a concentração do solvente] e a presença de polifenóis [substâncias naturais antioxidantes que se encontram em abundância nos taninos do vinho] impedem a vida e a multiplicação do próprio vírus".





