Já tínhamos visto várias violações do confinamento obrigatório um pouco por todo o Mundo, mas esta é novidade. Aconteceu na noite de quarta-feira na cidade argentina de Chaco, onde um grupo de onze mulheres foi detido pela polícia por se ter juntado para jogar futebol como se de um dia normal se tratasse.





Segundo relatos da imprensa argentina, tudo sucedeu por volta das 20 horas, quando o tal grupo de mulheres se juntou num campo de futebol de 5 numa das ruas da cidade. Alertados pelo barulho que vinha daquela zona, os vizinhos contactaram as autoridades, que rapidamente acorreram ao local para travar o encontro e levá-las para a esquadra. Entre o grupo de detidas, refira-se, estava uma menor de idade e ainda o dono do espaço, que havia permitido a entrada das mulheres no campo.De notar que os doze detidos acabariam por ser libertados algumas horas depois.