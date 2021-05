País mais vacinado do mundo regressa ao confinamento após subida de casos de covid-19

As Seychelles, país que já vacinou uma maior fatia da sua população do que qualquer outra nação no mundo, fechou escolas e cancelou atividades desportivas durante duas semanas devido à subida de casos de covid-19.

O regresso ao confinamento, que também proíbe encontros entre famílias e reduz os horários de funcionamento dos bares, surge numa altura em que o país já vacinou mais de 60% da população adulta com duas doses da vacina contra a covid-19. As medidas agora em vigor são semelhantes às que foram impostas no final de 2020, altura em que as vacinas não estavam ainda disponíveis.

"Apesar de todos os esforços excecionais que estamos a fazer, a situação da pandemia no nosso país é crítica nesta altura, tendo em conta o elevado número de novos casos que foram reportados na semana passada", disse a ministra da Saúde das Seychelles, na passada segunda-feira.

Com uma população inferior a 100 mil pessoas, este arquipélago no Oceano Índico está fortemente dependente do turismo, pelo que agiu rapidamente para vacinar a população logo a partir de janeiro, recorrendo a uma doação de vacinas chinesas por parte dos Emirados Árabes Unidos.

Até agora 62,2% da população elegível está totalmente vacinada. De acordo com o barómetro da Bloomberg, esta taxa compara com os 55,9% de Israel, o país que surge em segundo lugar no ranking mundial da vacinação.

As autoridades das Seychelles deram poucos detalhes sobre como teve início este novo surto, optando antes por assinalar que as pessoas estão agora menos cautelosas para evitar serem infetadas.