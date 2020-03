Paulo Machado antevê cenário na Índia: «Podemos ter milhões de infetados»

Paulo Machado está em Portugal desde janeiro, muito antes do coronavírus se ter transformado na pandemia que assusta hoje o Mundo e que já fez tantos milhares de mortos. O jogador português do Mumbai City - que terminou na quinta posição do campeonato - teme que no país onde agora joga se cheguem os "milhões de infetados".





"Agora estão a começar a dizer às pessoas para ficarem em casa e não saírem, de todo. Mas em termos de higiene, eu estive lá e sei, tem sítios onde há higiene, mas outros em que não há higiene alguma. Na maioria dos sítios, nas ruas, não há higiene absolutamente nenhuma. Deus queira que não, mas o vírus chegando lá, acredito que poderemos estar perante um cenário com milhões de infetados. A Índia não vai ser como falam aqui na Europa, acredito que poderá ser ainda pior", afirmou citado pelo site da Liga.E prosseguiu, sublinhando que as pessoas começam a ter agora consciência do problema, apesar de antever vários... problemas: "Eles têm festas quase todas as semanas. Com as várias religiões, eles têm uma festa por semana. Acho que, não sei se é neste mês ou no próximo, eles têm uma das maiores festas da cidade, na qual estariam normalmente umas cinco ou sete mil pessoas. Mesmo que eles estejam conscientes, aquilo é um país com muita população, não tem grande higiene, porque há muita gente a viver na rua. Só a cidade onde eu estou, Mumbai, tem 22 milhões de habitantes, mas só os que estão registados. Na prática, diz-se que vai até aos 30 milhões de habitantes, só naquela cidade. Se aquilo calha mesmo de alastrar ali, vai ser um país diferente de todos os outros, vai morrer ali gente que nunca mais acaba..."Coloca-se então a dúvida se Paulo Machado regressará ou não à Índia, questão que o jogadornão relaciona ao covid-19. "Primeiro tenho de ver o que é que vai acontecer… Mesmo antes de ir para a índia, ninguém falava disto e já lá existiam grandes doenças, no entanto eu fui para lá e não tive problemas nenhuns. O clube proporcionou-nos um sítio muito bom e com grandes condições, por isso não tenho razão de queixa. Claro que agora com a pandemia, uma pessoa pondera sempre… Nem é por mim, é pela minha família", remata, sublinhando as boas condições que lhe deram ao serviço do Mumbai City."Já estive em muitos clubes, mas nunca fui tratado tão bem como na Índia. Tratam-me muito bem. Quer dizer, não é tratar bem, é muito bem… até bem demais. São muito atenciosos. É incrível".Paulo Machado referiu ainda como tem pasado este tempo de isolamento. "A minha ocupação, pelo menos a minha e a da minha mulher, é ajudar os nossos filhos com os trabalhos de casa. Temos ajudado naquilo que podemos. Depois, temos de ter alguma atividade. Mesmo a casa sendo pequena, tem de se arranjar forma de ver um filme, jogar Monopólio, entre outras coisas. Procuramos variar para tornar as coisas mais divertidas e não nos aborrecermos. A monotonia torna-se cansativa por vezes. Não é fácil para os adultos, pois há crianças que são mais ativas e que não conseguem estar paradas. Temos de arranjar alguma coisa para eles fazerem, senão vão acabar por ficar chatos (risos)".