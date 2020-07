Perdeu 27 quilos e não consegue andar: mecânico de aviões esteve 119 dias hospitalizado devido à Covid-19

Juan Miguel Martínez, um mecânico de aviões espanhol, entrou no Hospital de Bellvitge de Barcelona a 24 de março com Covid-19 e saiu dia 21 de julho, após 119 dias hospitalizado. Testou negativo poucos dias depois de ser hospitalizado, mas o rasto de destruição que a infeção lhe deixou no corpo manteve-o numa cama de hospital.





traqueotomia e teve insuficiência renal, danos cardíacos e quase morreu em três alturas diferentes, tendo os médicos conseguido mantê-lo vivo.

inha esposa era diretora do hospital, eu era milionário e a minha filha tinha-se casado com um muçulmano", relembra agora em entrevista ao jornal El País.



Juan já regressou a casa e revelou ao El País, as duas coisas que mais quer fazer agora: descer a rua para "socializar" e "beber uma cerveja com os amigos".

Ao longo do período em que esteve hospitalizado, as mudanças físicas foram notórias. Juan perdeu 27 quilos, a força muscular nas pernas - que até recuperar o obriga a estar numa cadeira de rodas - e a capacidade de conter o choro.Os primeiros sintomas começaram cerca de uma semana antes de ser hospitalizado, a 17 de março. Febre, mal-estar geral e diarreia começaram a dar sinais de que algo não estava bem. Porém, Juan de 53 anos, descartou a possibilidade de se tratar da infeção de Covid-19 pois, na altura, a diarreia não fazia parte da lista de sintomas do vírus.Já no hospital, uma radiografia revelou pneumonia bilateral que, na ausência de um teste que o confirmasse, apontava para a infeção por Covid-19."Sou mecânico de aviões na Iberia e um dia ligou-me um piloto de um voo proveniente de Milão devido a uma avaria e estive ali a trabalhar", conta assumindo que poderá ter sido aí que foi infetado.Juan entrou nos cuidados intensivos no dia seguinte a ter entrado no hospital. Uma semana depois já não estava infetado, porém a Covid-19 debilitou gravemente a saúde do espanhol.O mecânico teve então de ser intubado até recuperar a sua função respiratória. Esteve 55 dias em coma, passou por umaDois meses depois de acordar, o mecânico afirma ter sonhado com outra vida. "A m