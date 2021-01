Pior dia: Portugal ultrapassa a barreira de 200 mortos por Covid-19

Portugal contabilizou esta terça-feira 218 mortes, um novo máximo de óbitos em 24 horas, relacionados com a covid-19, e 10.455 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).Quase metade das mortes registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (88 mortos).





Na segunda-feira as autoridades de saúde deram conta da morte, no total, de 167 pessoas em 24 horas.O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internadas 5.291 pessoas, mais 126 do que na segunda-feira, das quais 670 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais seis, dois valores que são novos máximos.Desde o início da pandemia, em março de 2020, Portugal já registou 9.246 mortes associadas à covid-19 e 566.958 infeções pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 135.841 casos, menos 45 do que na segunda-feira.As autoridades de saúde têm em vigilância 174.355 contactos, mais 8.120 relativamente ao dia anterior.O boletim revela ainda que mais 10.282 pessoas foram dadas como recuperadas.Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 421.871 pessoas.