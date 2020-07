Polémica em Espanha: responsável do Ministério da Saúde visto a fazer surf no Algarve

Numa altura em que Espanha vive um dos piores momentos a nível de surtos desde que o governo levantou várias das limitações impostas por causa da Covid-19, estalou a polémica por causa de uma foto captada em solo português, no qual é possível ver-se Fernando Simón, o elemento do governo responsável de liderar as conferências de imprensa do Ministério da Saúde praticamente desde o início da pandemia, numa praia do Algarve a passar um fim de semana de férias.





A foto em causa foi partilhada pelo jornal 'ABC, que no seu artigo diz que o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde foi visto na Praia da Carrapateira, em Aljezur. De acordo com o referido jornal, Simón foi reconhecido por uma cidadã espanhola, que de imediato terá confrontado o responsável de saúde. Em resposta, Fernando Simón terá dito que não pensava ser reconhecido em solo português, já que aquela praia é pouco concorrida.Para piorar a situação, segundo o relato apresentado, Simón terá estado todo o tempo sem máscara, nem quando estava em contacto com outras pessoas, nomeadamente no momento em que alugou as pranchas de surf que utilizou na sua visita à praia portuguesa.