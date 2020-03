«Por mim, é como se a quarentena fosse eterna»: apresentadora espanhola gera polémica

A apresentadora de televisão espanhola Sofía Suescun está a gerar polémica nas redes sociais, depois de uma publicação em que partilhou o luxo com que está a viver este momento de isolamento ao lado do namorado, Kiko Jiménez.





Os dois surgem refletidos num espelho perante uma mesa com vários pratos de marisco e dois copos de vinho. A acompanhar a imagem, a apresentadora escreveu uma frase considerada infeliz pelos seus seguidores: "Por mim, é como se a quarentena fosse eterna".A mensagem gerou indignação na internet e foram várias as pessoas a insurgirem-se contra a apresentadora. "Como figuras públicas, vocês têm responsabilidade, deviam começar a agir com a cabeça", disse um dos seguidores. "Isso é muito cruel", "que egoísta!", "em vez de gastar nisso podiam ajudar os que mais precisam", escreveram outros utilizadores.