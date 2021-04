Portugal com mais 663 casos de covid-19 e 3 mortes. R(t) volta a subir

Desde ontem foram confirmados em Portugal mais 663 casos de pessoas infetadas pela covid-19, depois dos 874 contágios reportados na terça-feira, mostra o relatório da Direção Geral de Saúde (DGS) revelado esta quarta-feira, 7 de abril.





Os números de ontem foram inflacionados pelo facto de terem sido incluídos na contabilização 599 notificações laboratoriais positivas que reportam ao fim de semana.No que respeita aos óbitos, foram confirmadas mais 3 vítimas mortais da doença, depois das duas reportadas terça-feira.Tanto a nível nacional como só no continente, o R(t) superou 1: é de 1,02 no continente, menos uma centésima no País. A nível nacional, registam-se 64,3 casos por cada cem mil habitantes.