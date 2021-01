Portugal com recorde de mortes por Covid-19 e número de internamentos a disparar

Portugal regista um novo recode de mortes por Covid-19 com 122 num dia. Há ainda a contabilizar 5604 infetados esta segunda-feira, de acordo com os dados enviados pela Direção-Geral da Saúde.





Dos óbitos, 47 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 34 no Norte, 28 na Região Centro, nove no Alentejo e quatro no Algarve. O maior número de infetados regista-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 2158 , seguindo-se a região Norte com mais 1498, o Centro com 997, Alentejo com 519 e Algarve com 233.O boletim da DGS deste domingo revela ainda mais 2948 recuperados da doença, o que perfaz um total de 372056 desde o início da pandemia.Há mais 213 pessoas internadas desde ontem, totalizando 3989 hospitalizados no País. Desses, 567 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos, mais nove que este domingo.