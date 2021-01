Presidente da República anuncia reflexão sobre fecho de escolas e promulga decreto que agrava restrições

O Presidente da República já promulgou o decreto aprovado segunda-feira em conselho de ministros que agrava as restrições durante o período do confinamento, revelando que vai agora haver uma reflexão sobre o ano letivo.

"Sendo certo que já dentro de uma semana, em sessão por ele sugerida, haverá nova reflexão com os especialistas acerca de outras temáticas, como as respeitantes ao ano letivo em curso, e beneficiando já de mais dados sanitários, o Presidente da República assinou o decreto do Governo que que altera a regulamentação do estado de emergência", refere a nota da Presidência.



Com a promulgação do decreto do governo, este pode agora ser publicado em Diário da República de modo a que as medidas entrem em vigor. O primeiro-ministro disse ontem que não era ainda possível saber quando as novas restrições estariam em prática, pois dependia da promulgação do Presidente da República.

"Recebi ontem de madrugada e assinei esta manhã" o decreto, revelou Marcelo Rebelo de Sousa quando questionado pelos jornalistas sobre quando as medidas entram em vigor.

A opção por mencionar explicitamente a reflexão sobre o ano letivo, o Presidente da República sinaliza que o fecho das escolas é agora uma opção que está com mais força em cima da mesa.

Ontem o primeiro-ministro anunciou após o fim do Conselho de Ministros que as escolas continuam funcionar, com um "reforço da fiscalização por parte das forças de segurança (…) designadamente nas imediações dos estabelecimentos escolares de modo a serem um fator de dissuasão e impedir ajuntamentos que são uma ameaça à saúde pública".



Atuar depressa



"Ouvirei os partidos na terça-feira e nessa ocasião se ponderará o quadro geral das medidas, nomeadamente a questão das escolas", disse o Presidente da República esta manhã em declarações aos jornalistas.



"Há a sensação que é preciso atuar depressa", pois "a pressão sobre o SNS está muito alta" e "os números que vão sair hoje vão ser indicativos da situação fora do fim de semana, disse Marcelo, comentando a notícia da CMTV de que hoje a DGS vai anunciar um recorde de mais de 200 óbitos em 24 horas.

O Presidente da República assinalou que é importante ouvir o que pensam os especialistas sobre as escolas e é isso que será feito na terça-feira (26 de janeiro), para serem ponderadas as decisões sobre a manutenção das escolas abertas.

Marcelo lembrou que na última reunião com especialistas, "havia quase unanimidade em manter as escolas abertas" para as crianças até aos 12 anos, sendo que a "grande dúvida era o 3.º ciclo do básico e secundário".

"A noção de que o agravamento [da pandemia] ultrapassa determinado patamar obrigará a repensar as restrições existentes", reconheceu Marcelo Rebelo de Sousa.