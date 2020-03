Previsão aponta para mais de 1000 mortos por coronavírus em Portugal

O coronavírus poderá causar a morte a mais de mil pessoas em Portugal. Com a subida do número de infetados, a taxa de mortalidade vai aumentar e, no pior cenário, atingirá um universo dessa ordem de grandeza, segundo a previsão atualizada dos dados de estudo realizado por peritos de Saúde Pública que circula entre profissionais de Saúde e divulgapa pelo Correio da Manhã. O número de mortos será mais elevado entre os idosos, como acontece na generalidade dos países afetados pelo vírus.