Rafael Leão doou 24 mil máscaras ao Hospital Garcia de Orta, um contributo que visa apoiar aquela unidade hospitalar na luta contra a pandemia do coronavírus. A oferta do jogador do AC Milan foi entregue pelo pai, António Leão, que se deslocou ao hospital do concelho de Almada, onde foi recebido pela Dra. Vera Almeida, vogal do conselho de administração.





Numa nota divulgada pelo gabinete de comunicação do hospital, escreve-se que "ao futebolista e, também, ao pai, António Leão, o Hospital Garcia de Orta agradece, reconhecido, a oferta".