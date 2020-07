Recebeu milhões do estado por causa da Covid-19 e foi apanhado a comprar um Lamborghini

Devido à situação de crise financeira provocada pela Covid-19, o governo dos Estados Unidos avançou para vários apoios a empresas, mas ao que parece houve quem se tenha aproveitado para tentar viver uma vida de luxo à custa desta situação. Foi o caso de David T. Hines, um empresário da zona de Miami, que esta semana foi detido pelas autoridades norte-americanas por acusações de fraude, já que decidiu utilizar as verbas recebidas pelo estado para investir em vários bens de luxo, como roupas, joias e até um Lamborghini.





Segundo dados revelados pela imprensa, David T. Hines terá solicitado em abril um primeiro apoio estatal, referindo na sua candidatura ser dono de quatro negócios com 70 funcionários e ter despesas mensais de 4 milhões de dólares (3,4 milhões de euros). O seu pedido foi aceite e o dinheiro começou a ser enviado, totalizando em três pagamentos separados perto dos referidos 4 milhões de euros. Enquanto isso, o empresário continuou a submeter novos pedidos de ajuda, que terão chegado aos 13,5 milhões de dólares (11 milhões de euros).E para que era todo esse dinheiro? Segundo dados revelados pelas autoridades, com base nos registos financeiros do empresário em questão, a verba foi sendo gasta de forma regular na aquisição de joias, roupas caras, visitas a resorts de luxo em Miami Beach e até a despesas em sites de encontros amorosos. Mas aquilo que chamou à atenção foi mesmo a aquisição do Lamborghini Huracán Evo em maio, no valor de 270 mil euros, o qual foi registado em seu nome e numa das suas empresas.As autoridades seguiram-lhe o rasto e acabaram por encontrar várias despesas que em nada têm a ver com o propósito do apoio oferecido ao empresário, que agora se arrisca a enfrentar uma pena que poderá ir até aos 70 anos de prisão.