Reino Unido admite aliviar restrições nas viagens para britânicos com vacinação completa

O Reino Unido está a trabalhar num alívio das restrições nas viagens para os britânicos que estão já vacinados com as duas doses. O objetivo é que possam passar as férias de verão na Europa, naquele que é um plano que ainda não está fechado.











Matt Hancock, secretário da Saúde do Reino Unido, à Sky News, citado pela Reuters

"O objetivo do programa de vacinação é remover restrições e que as pessoas estejam protegidas pela vacina e não por estas regras", disse

No início de junho, o Reino Unido decidiu retirar Portugal da "lista verde", que permite que os turistas britânicos não sejam obrigados a fazer uma quarentena de 10 dias. Isto porque o país tinha duplicado a taxa de infeção desde a última decisão, tendo sido identificada uma variante indiana da covid-19.



Já em meados deste mês, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que o país ia adiar em quatro semanas a data para o último passo do desconfinamento.



A situação será reavaliada dentro de duas semanas, mas os representantes do Governo citados pelos órgãos de comunicação ingleses consideraram "improvável" que o país retome o plano nessa altura.