Rory Mcllroy critica atitude de Trump na pandemia: «Parece um comício de campanha»

Os Estados Unidos da América são o país mais afetado pela pandemia do novo coronavírus com mais de 88 mil mortes já confirmadas e perto de 1,5 milhões de pessoas infetadas. Muitos consideram que a forma como Donald Trump geriu toda a crise é a principal razão para os registos que o país apresenta e as críticas ao presidente norte-americano têm sido uma constante ao longo das últimas semanas.

Uma das mais recentes vozes a insurgir-se contra a atitude de Trump foi a do golfista norte-irlandês Rory McIlroy, que acusa o inquilino da Casa Branca de "tentar politizar e converter isto num comício de campanha". "Trump diz que os Estados Unidos fornecem a maioria dos testes em todo o mundo, como se isto fosse um concurso. Não é a forma como um líder deve atuar", afirmou o jogador britânico de 31 anos durante um podcast sobre golfe.



"Há um lado diplomático que se deve mostrar e não creio que ele o tenha demonstrado, sobretudo nos últimos tempos", acrescentou.



Em fevereiro McIlroy jogou golfe com Donald Trump, admite que o presidente norte-americano "foi muito agradável nesse dia e é muito carismático", mas diz que não voltaria a aceitar o convite. "Não sei se ele gostaria de voltar a jogar comigo depois do que acabei de dizer... Sei que é muito egoísta da minha parte dizer um 'não', mas se não o fizer ficarei sujeito a escrutínio. Por isso não, provavelmente não", justificou.