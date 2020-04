Russell Westbrook doa 650 computadores a crianças desfavorecidas

O basquetebolista norte-americano Russell Westbrook, 'estrela' dos Houston Rockets, fez uma parceria para doar 650 computadores a crianças carenciadas, num momento em que as escolas estão fechadas devido ao novo coronavírus.

A Associação Why Not? (Porque não?, na tradução em português), do jogador, juntou-se a uma outra sem fins lucrativos, a Comp-U-Dot, para fornecer material educativo a quem mais precisa.

"A generosa oferta da Fundação Why Not?, de Russell Westbrook, permitirá que aumentemos consideravelmente o nosso inventário e ajudemos as famílias de Houston que mais precisam", adiantou Colin Dempsey, diretor da Comp-U-Dopt.

Segundo este responsável, "um em cada três estudantes da região de Houston não tem em casa acesso a um computador".

"Com a epidemia da covid-19 e o encerramento das escolas é uma necessidade imediata", frisou.

A Comp-U-Dopt já conseguiu doar desde 18 de março cerca de mil computadores a famílias de Houston, que se inscrevem num sorteio para poderem beneficiar da ajuda.

