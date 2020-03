SESARAM “agradece” iniciativa de Cristiano Ronaldo e de Jorge Mendes

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) agradeceu, este sábado, a Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes pela doação de equipamentos para ajudar a combater a pandemia da Covid-19.





Em comunicado, a SESARAM reforça que a iniciativa do avançado da Juventus e do superagente "vai aumentar a capacidade de resposta ao doente crítico no combate à pandemia"."Traduzindo em números, vão financiar cinco ventiladores para apoiar no combate à pandemia Covid-19 na Região Autónoma da Madeira", afirma o SESARAM em comunicado, que "agradece a iniciativa do capitão da seleção portuguesa e do seu empresário".Relembre-se que o o internacional português e o empresário já tinham feito uma doação de duas unidades de cuidados intensivos ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, tendo ainda equipado uma ala do Hospital de Santo António, no Porto.