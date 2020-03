Setenta detidos desde início do estado de emergência

As forças de segurança detiveram 70 pessoas por crime de desobediência na última semana, no âmbito do estado de emergência iniciado dia 22, decretado devido à doença covid-19, informou este domingo o Ministério da Administração Interna (MAI).

No mesmo período, de dia 22 até às 18:00 de hoje, foram encerrados 1.546 estabelecimentos, por incumprimento das normas estabelecidas, diz também o comunicado de balanço.

Em relação ao balanço de sábado, foi hoje detida mais uma pessoa, e mandados encerrar mais 37 estabelecimentos.

Os dados hoje divulgados, nota o comunicado do MAI, não contemplam as operações de fiscalização rodoviária, ou outras, realizadas ao longo do fim de semana.

As detenções deveram-se designadamente ao não cumprimento da obrigação de confinamento obrigatório e a "outras situações de desobediência ou resistência".

O MAI, "perante a imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da covid-19, insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo estado de emergência", diz-se no comunicado.

Um novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 667 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 31.000.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 119 mortes, mais 19 do que na véspera (+19%), e registaram-se 5.962 casos de infeções confirmadas, mais 792 casos em relação a sábado (+15,3%).

