Só cinco concelhos ficam para trás no desconfinamento: saiba quais

Apenas cinco dos 278 concelhos de Portugal Continental ficam de fora das regras da fase mais recente do desconfinamento após a revisão semanal da situação epidemiológica a nível municipal, anunciou esta quinta-feira o Governo.





Face à anterior avaliação, apenas o concelho de Cabeceiras de Basto recua para as regras de 19 de abril, ou seja as da terceira fase.Já as duas freguesias de Odemira (São Teotónio e Longueira/Almograve) mantêm-se na primeira fase.Carregal do Sal e Resende permanecem na segunda fase do desconfinamento, enquanto Paredes continua na terceira fase.Portimão sai da primeira fase e fica com as regras aplicáveis à generalidade do país, enquanto Aljezur sai da segunda para a quarta fase e Miranda do Douro e Valongo sobem da terceira para a quarta fase.