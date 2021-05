Só três concelhos e uma freguesia marcam passo no desconfinamento, país em calamidade até 30 de maio

Lei de Bases da Proteção Civil.São assim três os concelhos que marcam passo: Resende (não avança), Arganil e Lamego (estes dois recuam). A que se junta uma freguesia de Odemira (São Teotónio). Enquanto a freguesia de São Teotónio e o concelho de Resende ficam na 2.ª fase do desconfinamento (que teve início a 5 de abril), Arganil e Lamego "regridem" para as regras de 19 de abril.Ou seja, levantada que está a cerca sanitária nas duas freguesias de Odemira, a freguesia de Longueira/Almograve acompanha agora o resto do país. Já São Teotónio, devido à manutenção de um elevado número de novos casos, os quais estão "identificados e confinados", asseverou a ministra da Presidência, avança ainda assim das regras de 15 de março para as de 5 de abril, o que, em traços gerais, possibilita a abertura de lojas e a permanência em esplanadas. As demais 11 freguesias de Odemira permanecem no nível em que estavam, no entanto o concelho persiste em alerta porque não obstante a situação epidemiológica permitir "estes avanços", há "dados de preocupação" que se mantêm.Mariana Vieira da Silva sinalizou também que Carregal do Sal, Cabeceiras de Basto e Paredes podem avançar no desconfinamento, pelo que "mesmo os concelhos que tinham acabado de recuar" conseguiram rapidamente recuperar, em apenas uma semana. A ministra quis "saudar particularmente" estes três municípios, "que puderam avançar no desconfinamento graças às medidas das autoridades locais de saúde, das câmaras munciiapis, das empresas e dos cidadãos, e isso é de assinalar"."Temos uma larga maioria do país com regras comuns e apenas em alguns concelhos regras anteriores", regozijou-se realçando que há "mais concelhos a sair de níveis acima de 120 (novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) do que a entrar", o que representa um "retrato da melhoria geral do país".(fica nas regras de 5 de abril em que já estava)(a freguesia de São Teotónio dá passo em frente para as regras de 5 de abril)(regras de 19 de abril)(regras de 19 de abril)