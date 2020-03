Subiu para 160 o número de mortes em Portugal por consequência do novo coronavírus, segundo dados esta terça-feira divulgados pela Direção Geral de Saúde. Em comparação com os números da véspera, registaram-se mais mais 20 falecimentos no nosso país pela Covid-19.





No que a casos detetados diz respeito, nas últimas 24 horas foram reportados mais 1035 casos, fazendo chegar aos 7443 de número total.