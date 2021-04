Tem mais de 65 anos? A partir de hoje já pode agendar a vacina da Covid-19

Entra esta sexta-feira em funcionamento o Portal do Auto-Agendamento para vacinação contra a Covid-19.





"Esta funcionalidade está acessível a partir dopermitindo que os utentes com mais de 65 anos (faixa etária que começará agora a ser vacinada independentemente de qualquer doença) possam dirigir-se ao portal e escolher o ponto de vacinação em que pretendem ser vacinados. Quando os utentes fazem esta opção é-lhes apresentada a primeira data disponível, podendo os utentes aceitá-la ou escolher outra mais conveniente. No caso de não haver vagas disponíveis, os utentes podem optar por ficar em lista de espera naquele ponto de vacinação ou escolher uma data, noutro ponto de vacinação. Posteriormente, o utente que realizou esta inscrição receberá uma sms com a hora precisa em que será vacinado no dia e no ponto de vacinação escolhido", pode ler-se na nota das autoridades de Saúde enviada à redação do