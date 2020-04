«Temos 5 minutos por dia para ir à casa de banho»: árbitra e enfermeira faz relato emocionado

São vários os casos de gente ligada ao desporto que por estes dias muito duros de pandemia estão na linha da frente na ajuda ao combate ao coronavírus. Atletas médicos e enfermeiros, auxiliares, as histórias multiplicam-se e, esta sexta-feira, a 'Marca' conta a realidade que por estes dias vive Esperanza Mendoza, árbitra espanhola da liga de basquetebol.





Aos 37 anos, Esperanza sentiu a 'obrigação' de arregaçar as mangas numa altura em que os campeonatos estão parados e recuperou a formação de enfermagem. Hoje, passa os seus dias num lar de idosos, como enfermeira-auxiliar e, diz, faz tudo. "Mudanças de postura, higiene aos mais velhos, dar de comida, medicamentos... Absolutamente tudo. Agora são precisas mãos para tudo".A realidade do dia-a-dia começa a pesar à medida que o tempo avança e Esperanza Mendoza não hesita em apontar o que é mais duro. "Mais do que a duração dos nossos turnos, que continuam a ser de oito horas, é a intensidade. Temos cinco minutos para ir à casa de banho em todo o dia. Não conseguimos ir mais. E com o protocolo de segurança que temos de seguir, ir à casa de banho supõe tirar tudo, desinfetar, irmos à sanita, regressar pôr tudo outra vez... Não pensas sequer em beber água, porque estás de máscara e não podes. São 8 horas, mas de uma intensidade que parecem ser 12. É um non stop contínuo".