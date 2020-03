O Torreense, emblema da Série C do Campeonato de Portugal, juntou-se à 'Operação Máscara Solidária', iniciativa solidária que conta com mais de 70 voluntários e que se destina à produção e distribuição de máscaras que serão entregues a várias unidades de saúde e IPSS na zona Oeste, numa altura em que, face à pandemia da Covid-19, já há escassez naquela região - como em muitas outras do país.





Esta iniciativa, dinamizada pela Associação Oceanos Sem Plásticos, pretende ajudar instituições como o Centro Hospitalar do Oeste, o lar 'O Bom Samaritano', a Associação Lar Monte Sião, a Casa de Repouso Quinta dos Cedros, o Lar de Nossa Senhora da Luz, a Casa do Povo da Freiria ou o Lar de São José.Esta segunda-feira, funcionários do Torreense distribuíram 100 máscaras por cada uma destas instituições.