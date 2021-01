Vacinas da Moderna já chegaram a Portugal

Portugal recebeu esta quarta-feira as primeiras 8.400 doses de vacinas produzidas pela farmacêutica norte-americana Moderna. Estas vacinas destinam-se a inocular os profissionais dos hospitais privados.





A chegada destas doses foi avançada pelo Servico Nacional de Saúde em comunicado.Devem ser ainda recebidas mais 11 mil doses, o que vai permitir inocular 9.700 pessoas, uma vez que se trata de uma vacina multidose.Portugal recebeu, até ao momento, 238.950 vacinas do consórcio Pfizer-BioNTech. Foram já vacinadas mais de 75mil pessoas, entre profissionais do SNS, profissionais do Hospital das Forças Armadas, profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica e profissionais e residentes em estruturas residenciais para idosos e unidades de cuidados continuados, segundo dados da semana passada.