O Vasco da Gama anunciou que detetou 19 casos positivos de Covid-19 nos testes realizados a jogadores e equipa técnica do plantel principal. Marcos Teixeira, chefe do departamento médico do clube do Rio de Janeiro, confirmou a uma cadeia televisiva que há 16 novos infetados e três que já estão recuperados da maleita. A equipa carioca é, assim, a que mais casos positivos confirmou em todo o Mundo.





No Brasil a pandemia está longe de estar controlada, sendo o segundo país com mais infetados apenas atrás dos Estados Unidos da América, e o Santos, orientado pelo técnico português Jesualdo Ferreira, é a segunda equipa do Mundo com mais casos positivos de coronavírus. O 'Peixe' numa primeira fase tinha anunciado a existência de oito casos, depois o número subiu para doze e na última ronda de testes a todos os elementos da equipa principal revelaram um total de 15 infetados.