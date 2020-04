Ventilador de Stephen Hawking doado a hospital

A família de Stephen Hawking decidiu doar ao Hospital Royal Papworth o ventilador e todo o material de apoio médico que assegurou, durante décadas, a sobrevivência do físico que padecia de esclerose lateral amiotrófica.





Com este gesto simbólico, Lucy Hawking, a filha do cientista que faleceu em março de 2018 aos 76 anos, encorajou todos os cidadãos britânicos a ajudarem o Serviço Nacional de Saúde."Esperemos que possa salvar vidas nesta luta com a Covid-19. Este ventilador teve um papel muito importante nas nossas vida", afirmou Lucy Hawking à Sky News. O diretor de pneumologia desta unidade de saúde, Mike Davies, também já agradeceu o gesto referindo que foi "adorável" receber este equipamento por parte da família Hawking. O Reino Unido, sublinhe-se, já contabiliza mais de 18 mil mortos devido ao novo coronavírus.