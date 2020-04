Veterano de guerra angaria 11,5 milhões de euros para o sistema de saúde britânico

A duas semanas de completar 100 anos, e numa altura em que o Reino Unido enfrenta tempos complicados devido ao surto do coronavírus, Tom Moore lançou um desafio a si: dar 100 voltas ao seu jardim todos os dias até 30 de abril (a data do seu aniversário) e, pelo meio, angariar fundos para auxiliar as equipas médicas britânicas. O objetivo inicial a nível monetário eram somente mil libras, mas a história tornou-se de tal forma inspiradora, que esta quarta-feira o fundo criado chegou às... 10 milhões de libras!





Veterano de guerra, com campanhas na Índia e no Myanmar, Tom Moore viu a sua iniciativa ganhar uma dimensão inesperada na terça-feira quando foi divulgada pela imprensa e nas redes sociais por várias figuras públicas, chegando depois disso num ápice ao milhão de libras logo pela manhã. Ao fim desse mesmo dia já tinha superado os 4 milhões e esta quarta-feira conseguiu dobrar a parada, chegando às já referidas 10 milhões de libras, qualquer coisa como 11,5 milhões de euros.A história de Tom Moore tornou-se mesmo num dos temas mais falados no país, captando a atenção de figuras de todos os quadrantes, desde desportistas até políticos, todos impressionados pela força de vontade de alguém que está a um passo de chegar aos 100 anos e que, neste momento de crise global, não deixou de se esforçar para fazer a diferença.