Coronavírus em Portugal: Um morto e 417 infetados nas últimas 24 horas

Em Portugal, registam-se 38.089 infetados pelo novo coronavírus e 1524 mortos, revela o boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral de Saúde esta quinta-feira. Em 24 horas, registou-se mais uma vítima mortal e mais 417 infetados.





Dos 417 novos casos, 325 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.Quanto aos recuperados, há 24.010 em Portugal.30.426 pessoas estão em vigilância pelas autoridades de saúde.Há 416 pessoas internadas, e 67 em unidade de cuidados intensivos.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 445 mil mortos e infetou mais de 8,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.