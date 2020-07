Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Coronavírus: Portugal com seis mortes e 291 casos de infeção nas últimas 24 horas Há no país 30.907 recuperados da doença, mais 252 que os registados no sábado





• Foto: Lusa