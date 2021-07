Covid-19: Um morto e 2.170 infetados nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou esta segunda-feira mais 2.170 casos de infeção causados pela covid-19, segundo o boletim diário da Direção Geral de Saúde hoje divulgado.





O mesmo relatório aponta ainda uma morte causada pela doença ao longo da passada segunda-feira.Nos hospitais, o saldo de entradas e saídas das enfermarias é nulo, apesar de estarem agora menos três pessoas aos cuidados das unidades de cuidados intensivos de todo o país, o que revela um ligeiro aliviar da taxa de esforço hospitalar.Recuperadas da doença estão agora mais 2.510 pessoas para um total de 837.135. Face aos restantes dados, o número de casos ativos no país reduziu mesmo em 341, para 38.488. É o maior número de recuperados num só dia desde 27 de março.Em vigilância estão, contudo, mais 4.580 contactos de risco identificados pela DGS. Estas são pessoas que, apesar de não apresentarem sintomas da doença, estiveram em contacto próximo com indivíduos que testaram positivo à covid-19 nos últimos dias.A região Norte do país registou o único óbito causado pela covid-190 na segunda-feira. A região é ainda a segunda com mais casos reportados para esse dia, com um total de 637 novas infeções detetadas.Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais afetada ao reportar 1.151 casos novos, enquanto no Algarve a situação foi relativamente mais tranquila na segunda-feira, com apenas 145 novos casos identificados.Foram ainda reportados 52 novos casos no Alentejo e 166 na região Centro. Nas ilhas, os Açores apresentaram nove novas infeções e a Madeira 10.