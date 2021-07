Governo impõe recolher obrigatório e apresenta novas restrições devido à Covid-19

Os municípios que, devido ao número de casos covid, estão classificadas como sendo de risco elevado ou muito elevado, passam a ter uma limitação de circulação na via pública a partir das 23:00, anunciou esta quinta-feira a ministra de Estado e da Presidência.





A medida não tem qualquer exceção, nomeadamente para pessoas testadas ou com certificados de vacinação. Esta "é uma medida de procura de redução de ajuntamentos", esclareceu a ministra. "Vemos uma prevalência muito significativa nas idades mais jovens e há muitos casos relacionados com festas e ajuntamentos e é uma tentativa de redução dos casos relacionados com essa realidade".As 23 horas foram definidas tendo em conta os horários do encerramento de estabelecimentos e atividades em geral nos concelhos em causa, que deve ocorrer às 22 horas."A nossa perspectiva é que temos condições para tomar esta medida", garantiu Mariana Vieira da Silva, quando questionada sobre se este recolher obrigatório está dentro das medidas a que o Governo pode lançar mão, tendo em conta que o país já não se encontra em Estado de emergência.Para a área metropolitana de Lisboa mantêm-se todas as regras previstas até agora, incluindo as que respeitam à proibição de circulação de e para fora aos fins-de-semana, a menos que as pessoas em causa tenham certificado de vacinação.AlbufeiraAlmadaAmadoraBarreiroCascaisConstânciaLisboaLouléLouresMafraMiraMoitaOdivelasOeirasOlhãoSeixalSesimbraSintraSobral de Monte AgraçoAlcocheteAlenquerArruda dos VinhosAvisBragaCastelo de VideFaroGrândolaLagoaLagosMontijoOdemiraPalmelaParedes de CouraPortimãoPortoRio MaiorSantarémSão Brás de AlportelSardoalSetúbalSilvesSinesSouselTorres VedrasVila Franca de Xira