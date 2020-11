Há mais 4.778 casos de Covid-19 em Portugal. Morreram 73 pessoas nas últimas 24 horas

Portugal registou 4.778 infetados por coranavírus na últimas 24 horas. No mesmo período registaram-se 73 mortos.





Por regiões, o Norte continua a ser o foco onde foram detetadas mais novas infeções, 3.091 no total. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (844), Centro (633), Alentejo (112) e Algarve (73). Nos Açores foram confirmadas mais 18 infeções e na Madeira mais 13.No total, existem agora no país 260.758 casos conformados de covid-19.Nas últimas 24 horas verificou-se também o internamento de mais seis pessoas nos cuidados intensivos, sendo agora 496 o número total. Quanto aos internamentos são agora de 3.153, sendo que 126 foram registados ontem.