Portugal atingiu esta quarta-feira, 28 de outubro, um novo recorde de casos diários de covid-19: foram 3.960 nas últimas 24 horas, que elevam o total de infeções no país para 128.392, de acordo com o mais recente relatório da Direção Geral de Saúde (DGS).





O anterior máximo tinha sido alcançado no passado sábado, dia em que foram confirmados 3.669 novos casos. Ontem foram reportados 3.299.No que respeita aos óbitos, há hoje a lamentar mais 24 vítimas mortais, que aumentam para 2.395 o total de mortes em Portugal relacionadas com a covid-19.Na terça-feira tinham sido confirmados mais 28 óbitos, 19 dos quais no Norte e Lisboa e Vale do Tejo.