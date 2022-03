Médicos Sem Fronteiras dizem que situação em Mariupol é "catastrófica"

A organização não-governamental (ONG) Médicos Sem Fronteiras (MSF) defendeu, no sábado, que é "imperativo" retirar rapidamente a população da cidade ucraniana de Mariupol, cercada pelo exército russo, devido à situação humanitária "catastrófica"."Em Mariupol, a situação é catastrófica e piora de dia para dia", disse Laurent Ligozat, coordenador de emergências da ONG na Ucrânia."Hoje (sábado), já não há água; as pessoas têm enormes dificuldades de acesso a água potável e isso está a tornar-se um problema essencial. Já não há eletricidade, já não há aquecimento. A comida está a acabar, as lojas estão vazias", descreveu o responsável da MSF, a partir da cidade de Lviv, no oeste do país.A MSF tinha já equipas naquela cidade portuária estratégica de cerca de 450.000 habitantes antes da invasão russa da Ucrânia, na semana passada. A ONG tem ainda no terreno pessoal, que ali está retido há vários dias.Após diversos dias de bombardeamentos, a Rússia anunciou no sábado de manhã um cessar-fogo e a abertura de corredores humanitários para retirar os civis encurralados pelos combates em Mariupol, no mar Negro, e na cidade vizinha, Volnovakha, igualmente sitiada.Mas, logo a seguir, os ucranianos adiaram a retirada da população, invocando violações do cessar-fogo pelas forças russas, o que estas desmentiram."Desde há vários dias que simplesmente ninguém entra ou sai da cidade", lamentou Ligozat, emitindo um apelo aos beligerantes para que permitam que os civis abandonem o local."É imperativo que esse corredor humanitário, que poderia ter sido criado hoje (sábado), mas realmente não foi, devido ao desrespeito do cessar-fogo, seja rapidamente criado para permitir às populações civis, às mulheres e às crianças, sair dessa cidade", exortou.