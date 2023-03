Não declarar trabalho doméstico passa a ser crime

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quem não declarar um trabalhador de serviço doméstico à Segurança Social no prazo de seis meses vai passar a arriscar pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias. Isto porque, segundo explicam ao Negócios dois advogados que analisaram os diplomas da chamada "agenda do trabalho digno", a criminalização do trabalho não declarado também se aplica aos particulares. A comunicação implica o pagamento de contribuições, ainda que o trabalho seja de algumas horas, a tempo parcial.Leia a notícia na íntegra AQUI