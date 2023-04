Tesla já vende mais do que Fiat ou Ford em Portugal

Terminado o primeiro trimestre do ano, a Tesla soma 2.097 automóveis entregues em Portugal. Este valor fica a apenas 519 veículos das vendas totais da fabricante liderada por Elon Musk em todo o ano passado.As entregas da Tesla quase quadruplicaram (280%) face às 551 unidades registadas no primeiro trimestre do ano passado. E a fabricante norte-americana ascende à 11.ª posição entre as marcas com maiores vendas, ultrapassando nomes como a Ford e a Fiat. Leia o artigo na íntegra no Negócio