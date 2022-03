10 anos dos Capitão Fausto: «Ainda nos podemos ver uns aos outros»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quando há dez anos editaram o primeiro álbum, Gazela, os Capitão Fausto eram pouco mais que uns adolescentes, "acabados de sair da escola". Desde então, a banda composta por Domingos Coimbra, Francisco Ferreira, Manuel Palha, Salvador Seabra e Tomás Wallenstein editou mais três discos de originais, conquistou o público e a crítica e tocou um pouco por todo o lado, dos pequenos aos maiores palcos. Ou seja, viveram "a aventura de uma vida", enquanto cumpriam "o sonho de miúdos". E é tudo isso que querem celebrar mais uma vez com os fãs, como afirma nesta entrevista à MUST o vocalista (e também guitarrista e teclista) da banda, Tomás Wallenstein. Leia o artigo completo na 'Must'.