100 portugueses com intoxicação alimentar em hotel de luxo em Marrocos

Um grupo de cerca de 100 portugueses que se encontra a passar férias num hotel de luxo, em Marrocos, está com sintomas de intoxicação alimentar, avança o 'Correio da Manhã'. As autoridades marroquinas fecharam o buffet do Be Live Collection Saïdia, no passado domingo, depois de todos os hóspedes se terem queixado, com "diarreias e vómitos".