(+6,8%), segundo os dados da Organização Mundial de Turismo.





Os proveitos evidenciaram crescimentos significativos e ligeira aceleração, com os totais a aumentar 18,6% (após +18,1% em 2016) e os de aposento a subir 20,9% (+19,2% no ano precedente)", assinala o INE.





No segmento de alojamento local, o INE inclui os "estabelecimentos que prestam serviços de alojamento temporário, mediante remuneração, mas que não reúnam os requisitos para serem considerados empreendimentos turísticos, podendo assumir as modalidades de moradias, apartamentos e estabelecimentos de hospedagem (incluindo os hostels)".De acordo com os dados do INE, o segmento de alojamento local cresceu (28,8%) acima do total, no que toca ao número de hóspedes. No total, Portugal recebeu 24,1 milhões de hóspedes (12,9%), acelerando face ao crescimento de 11,1% registado em 2016. Além disso, o mercado português cresce acima do turismo globalUm dos desempenhos especialmente positivos do turismo português no ano passado foi o aumento das receitas. "No total, Portugal registou receitas na rubrica "Viagens e Turismo" de 15,2 mil milhões de euros (+19,5% do que em 2016), o que contribuiu para aumentar o excedente comercial nesta rubrica em 23%. As despesas desta rubrica cresceram, mas em menor grau (11,5%).