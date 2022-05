17 detidos em megaoperação da GNR de desmantelamento de rede que operava no Norte do País

17 pessoas foram detidas na manhã desta segunda-feira numa megaoperação da GNR em várias zonas da cidade do Porto.Cinco pessoas foram constituídas arguidas. A GNR apreendeu seis viaturas e 16.370 euros.Em causa estão buscas relacionadas com pelo menos 60 crimes de furto, furto qualificado, roubo, sequestro, extorsão, posse de armas proibidas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, burla e associação criminosa.Investigação decorria há cerca de dois anos e culminou no cumprimento de 56 buscas domiciliárias, sete em viaturas e estabelecimentos, de acordo com um comunicado da GNR.No decorrer das buscas, a GNR procedeu à detenção de sete pessoas nos concelhos de Matosinhos, de Santo Tirso, de Valongo, da Trofa, de Famalicão, de Barcelos, de Braga, de Guimarães e de Oliveira de Azeméis.Fonte da GNR adiantou à agência Lusa que, até ao momento, foram efetuadas sete detenções, acrescentado que, nas próximas horas e no decorrer da operação, haverá "muitas mais detenções".Na operação encontram-se empenhados mais de 300 militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e cerca de 30 elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) em apoio.A investigação está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto, disse ainda fonte da GNR à Lusa.