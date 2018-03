Continuar a ler

A chave sorteada do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 9, 11, 13, 33 e 49.



As estrelas 6 e 12 completam a combinação que vale o primeiro prémio do sorteio.





Nota: esta informação não dispensa a consulta da lista oficial.



O Euromilhões desta terça-feira fez pelo menos um felizardo em Portugal. Ao que oapurou, há pelo menos um prémio "grande" que terá sido registado no país.De resto, já é conhecida a chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira.