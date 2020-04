Preços dos combustíveis vão subir na próxima semana

Os preços dos combustíveis deverão ficar ligeiramente mais caros a partir da próxima segunda-feira, refletindo a recuperação das cotações do gasóleo e da gasolina nos mercados, em linha com o desempenho do petróleo.



Os cálculos do Negócios apontam para aumentos em torno de 0,5 cêntimos por litro no gasóleo e na gasolina, isto depois de na semana os preços terem ficado pouco alterados.





Segundo os dados da DGEG, a gasolina simples foi vendida esta semana em Portugal a 1,26 euros por litro, em linha com os preços da semana anterior. Já o gasóleo simples foi vendido a um preço médio de 1,229 euros por litro, mais 0,3 cêntimos do que na semana anterior.





Os cálculos do Negócios, na sexta-feira passada, apontavam para novas descidas nos preços esta semana, mas o petróleo e seus derivados registaram fortes valorizações nesse dia, o que terá alterado as variações de preços que as gasolineiras aplicaram na segunda-feira, 6 de abril.





Na sexta-feira, 3 de abril, o Brent em Londres disparou 14%, elevando para 36,8% o ganho acumulado na semana. Esta semana, apesar da OPEP+ ter selado um acordo para baixar a produção, as cotações do petróleo em Londres acumulam uma descida de 8%.





Apesar do ligeiro agravamento que se perspetiva para a próxima segunda-feira, os preços dos combustíveis em Portugal continuam bem abaixo do registado há algumas semanas. Desde o final de fevereiro o preço do gasóleo acumula uma queda de 10% e a gasolina ficou 16% mais barata.

Estes preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).