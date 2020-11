Plataforma Free Now, que junta táxis e TVDE, expande-se a todo o território nacional

A plataforma de transporte Free Now, que junta TVDE e táxis, alargou os seus serviços além dos centros urbanos, estendendo-se agora a todo o território nacional, anunciou a empresa.

"Este grau de expansão nacional permite-nos estar presentes nas cidades mais pequenas e dar a oportunidade a mais motoristas de juntarem os seus serviços à nossa plataforma, que de outra forma não seria possível", revelou, em comunicado, o diretor-geral da Free Now, Sérgio Pereira.

A Free Now tornou-se agora disponível para motoristas de TVDE (transporte de passageiros em veículos descaracterizados) e táxi em todos os concelhos do país, podendo agora, nesta primeira fase, e de acordo com a plataforma, existirem concelhos com menos motoristas.

A Free Now é a única aplicação de mobilidade em território nacional que junta os motoristas de táxi com os parceiros ligados ao transporte de passageiros em veículos descaracterizados.

Os utilizadores vão poder escolher entre o táxi e o TVDE, além de terem a opção de uma deslocação mais económica, que permite um desconto de 8% face à tarifa normal, sendo igualmente mais amiga do ambiente, já que as viagens são feitas apenas em veículos elétricos.

De forma a assinalar a fase de expansão nacional, a plataforma lançou uma nova campanha sob o mote "Liberdade é o que acontece entre o ponto A e o ponto B", que oferece um desconto de 50% nas viagens, com o código Liberdade.

A aplicação Free Now integra desde junho serviços de TVDE que migraram da plataforma Kapten, táxis, trotinetes e bicicletas elétricas numa só plataforma.

A Free Now, que começou por se chamar MyTaxi e que fazia o serviço de transporte em táxis através de uma aplicação de telemóvel, passou a integrar os TVDE da Kapten, que começou a sua atividade em Portugal como Chauffeur Privé.

Em julho passado, foi a vez da Uber anunciar a sua expansão ao território nacional.