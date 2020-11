Estados Unidos aprovam lei que criminaliza casos de doping em outros países

O Senado norte-americano aprovou na segunda-feira o Rodchenkov Act, um projeto de lei que permite à justiça dos Estados Unidos agir criminalmente contra pessoas implicadas em sistemas de doping ocorridos em outros países.

A nova legislação prevê que a justiça norte-americana possa perseguir e sentenciar a penas de prisão até 10 anos e multas até um milhão de euros pessoas envolvidas em esquemas internacionais de doping atentatórios dos interesses dos Estados Unidos, qualquer que seja a sua nacionalidade.

O Rodchenkov Act tomou o nome do antigo diretor do laboratório antidopagem de Moscovo, Grigory Rodchenkov, que esteve na base das denúncias de um esquema de doping, com conhecimento e apoio do governo russo, e que está refugiado nos Estados Unidos.

Tanto a Agência Mundial Antidopagem (AMA) como a Rússia já manifestaram "inquietude" com a aprovação da nova lei, com o Kremlin a manifestar-se "extremamente crítico de qualquer tentativa dos Estados Unidos de alargar o âmbito a sua legislação a outros países".